Марат Башаров отреагировал на новости о своем разводе

Актер Марат Башаров опроверг информацию о своем разводе с Елизаветой Шевырковой. Об этом сообщает Daily Storm.

«У нас все в порядке. Мы не ругались, все прекрасно!» — заявил артист. Когда его спросили, почему его жена выложила в соцсетях пост о том, что разводится с ним, он ответил, что его семья стала жертвой взламывающих аккаунты хакеров. Актер также отрицает, что писал под публикацией супруги возмущенные комментарии и просил ее не носить его фамилию.

16 февраля Елизавета Шевыркова рассказала в Instagram о расставании с Маратом Башаровым. По ее словам, она не верила слухам о репутации мужа, однако тот не изменился ни в браке, ни после рождения их сына Марселя. Она также выразила надежду, что актер сам прокомментирует сложившуюся ситуацию, но он «снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо».

В декабре 2018 года стало известно, что Башаров сломал жене нос. Брат Шевырковой Федор тогда заявил, что это уже не первый подобный случай в их семье.

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