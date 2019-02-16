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От Марата Башарова ушла избитая жена

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Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

Жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала в Instagram о расставании с артистом.

По ее словам, она не верила слухам о репутации Башарова, однако тот не изменился ни в браке, ни после рождения их сына Марселя. «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви», — написала женщина.

Шевыркова выразила надежду, что актер сам прокомментирует сложившуюся ситуацию, но он «снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо».

В декабре прошлого года сообщалось, что Башаров сломал своей супруге нос. Брат Шевырковой рассказывал, что это не первый инцидент, когда артист избивает его сестру. Женщина попала в больницу, но отказалась подавать заявление в полицию.

Башаров и Шевыркова поженились осенью 2017 года. Незадолго до этого актер состоял в браке с Екатериной Архаровой, которая, как сообщал Starhit, обвиняла его в избиении, но судиться не стала.

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