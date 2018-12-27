Журналисты перепутали жен Башарова

Радиостанция «Говорит Москва» опровергла информацию о том, что жена Марата Башарова отрицает факт избиения со стороны мужа.

Журналисты перепутали номер нынешней жены Башарова Елизаветы Шевырковой с номером одной из его бывших супруг Елизаветы Круцко, которая заявила в телефонной беседе, что актер не избивал ее, а сама она находится дома. Отмечается, что ее не удивили ни вопросы про семейный конфликт, ни упоминание Башарова в качестве нынешнего мужа. Кроме того, она никак не отреагировала на то, что ее брат выступил источником информации.

Ранее брат Шевырковой Федор рассказал, что Башаров сломал жене нос, в результате чего женщина была доставлена в больницу. По словам родственника, это уже не первый случай, когда актер избивает Шевыркову. Она не стала обращаться в полицию и фиксировать полученные в ходе конфликта травмы. Ее брат добавил, что намерен привлечь Башарова к ответственности, и отметил, что во время инцидента артист мог быть пьян.

Марат Башаров и Елизавета Круцко состояли в фактическом браке до 2009 года. Осенью 2017 года актер женился на Елизавете Шевырковой, которая родила от него сына.

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