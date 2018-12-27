Марат Башаров опять избил жену

Актер Марат Башаров сломал своей супруге Елизавете Шевырковой нос. Об этом сообщил брат женщины Федор, передает Starhit в четверг, 27 декабря.

«Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — отметил он, добавив, что это не первый инцидент с избиением. В 2017 году Шевыркова попала в больницу с травмой руки.

Информацию о госпитализации Шевырковой подтвердил Пятый канал. Отмечается, что она попала в больницу с сильным кровотечением из носа.

По информации телеканала РЕН ТВ, жена Башарова отказалась фиксировать травмы и подавать заявление в полицию.

В ноябре 2017-го Starhit сообщал, что бывшая жена Башарова Екатерина Архарова, с которой актер развелся в 2015 году после 10 месяцев брака, собралась подавать на него в суд за избиение. Артист отверг обвинения в насилии. Позже Архарова передумала судиться с бывшим мужем.

Марат Башаров снялся в таких фильмах, как «Сибирский цирюльник», «Ворошиловский стрелок», «72 метра», «Турецкий гамбит», «Изображая жертву», «Господа офицеры: Спасти императора» и «Движение вверх».

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