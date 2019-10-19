Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, лайнер вылетел из Улан-Удэ (Бурятия) в Москву.

На борту находится порядка 150 человек. По последним данным, самолет уже приземлился в Красноярске, а человека, сообщившего о бомбе, задержали.

В пресс-службе красноярского аэропорта подтвердили, что командир воздушного судна запрашивал экстренную посадку.

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