Дебош пьяного пассажира на рейсе из Москвы попал на видео

Типичный Нижний Новгород / Вконтакте

Пьяный пассажир устроил дебош в самолете авиакомпании Nordwind, который совершил экстренную посадку в Ташкенте, и попал на видео. Ролик появился в группе «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

Как говорится в публикации, рейс пытались сорвать несколько пассажиров. Первые выпили и повздорили, но их удалось разнять и усмирить, а еще один, сидевший в хвосте самолета, начал буянить и кричать.

Мужчину безуспешно пытался успокоить врач, а затем семеро попутчиков решили связать его пищевой пленкой. Отмечается, что угомонить дебошира так и не удалось. «В итоге вместо девяти часов рейс занял 13», — отмечается в публикации.

Ранее 18 октября сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы на Пхукет, совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за пьяного пассажира. Нетрезвый житель Белоруссии дебоширил, грубо общался со стюардессами и пытался открыть дверь аварийного выхода в салоне лайнера. В результате пилотам пришлось совершить незапланированную посадку.

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