Россиянин захотел разбить иллюминатор головой и сорвал рейс

Российский самолет, следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за дебошира, который пытался разбить головой иллюминатор. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

По информации ведомства, 32-летний житель Кировска Ленинградской области вел себя агрессивно во время полета, грубо реагировал на замечания сотрудников авиакомпании, нецензурно выражался и хотел разбить иллюминатор головой.

После посадки в Краснодаре мужчину доставили в полицию, где был составлен протокол об административном правонарушении. Его задержали на пять суток и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в августе пассажир авиакомпании Ryanair, летевший из Манчестера на Тенерифе, напился виски, загадил самолет и попытался открыть аварийную дверь во время полета. По словам очевидца Алана Уайлда, дебошир поднялся на борт лайнера в нетрезвом виде. Он сел на ряд рядом с аварийным выходом и позже повис на двери.

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