Дебоширка попыталась выпрыгнуть из летящего самолета перед посадкой в Москве

Пассажирка решила открыть аварийный выход, чтобы выпрыгнуть из авиалайнера во время полета. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего в московский аэропорт Шереметьево из Санкт-Петербурга. Женщина попыталась открыть дверь, когда воздушное судно заходило на посадку.

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По информации издания, попутчики сумели остановить дебоширку. После приземления ее доставили в отделение полиции, а затем отвезли в психиатрическую больницу.

В апреле пассажир авиакомпании easyJet попытался открыть аварийную дверь во время полета и напугал стюардесс и пассажиров. Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Лондона в Пизу. По словам очевидцев, 30-летний житель Сиены дернул ручку двери, после того как вышел из туалета. Несколько мужчин схватили нарушителя и усадили в кресло.

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