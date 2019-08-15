Пьяный турист попытался открыть аварийный выход и загадил салон самолета

Пассажир авиакомпании Ryanair, летевший из Манчестера на Тенерифе, напился виски, загадил самолет и попытался открыть аварийную дверь во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал 47-летний попутчик дебошира Алан Уайлд, который путешествовал с девушкой и 11-летним пасынком, их перелет превратился в ад. «Мы слышали шум еще перед посадкой в самолет. Этот парень ругал бортпроводников во весь голос, и даже мой пасынок отметил, насколько он пьян», — вспоминает Уайлд.

После этого невменяемый пассажир проследовал по проходу лайнера и рухнул на кресло у аварийного выхода. Увидев это, другие туристы вызвали бортпроводника и сказали, что мужчина не может там сидеть, поскольку он даже не в состоянии пристегнуть ремень безопасности.

«Если вы знакомы с условиями посадки возле аварийного выхода, то вы помните, что основное требование — контролировать все происходящее. Но бортпроводникам было все равно. Они сказали, что справятся с ситуацией», — поделился Уайлд.

Тем не менее, по словам очевидца, спустя полчаса полета пьяного пассажира стошнило прямо на себя и на пол, а стюардессы бездействовали в течение 20 минут. «Вы можете представить себе запах? Я увидел, как открылась его сумка… Он выпил три четверти бутылки виски», — отметил попутчик.

Затем нетрезвый турист плюнул на пол и повис на двери аварийного выхода. «Все были очень напуганы и не понимали, что происходит. Просто кошмар. Полет продолжительностью четыре часа показался нам двенадцатичасовым», — уточнил Уайлд.

Уайлд рассказал, что после посадки экипаж 20 минут помогал нетрезвому пассажиру покинуть самолет. Остальным пришлось ожидать его в автобусе на жаре.

Позже представитель авиакомпании Ryanair заявил, что они сожалеют о неудобствах, доставленных другим пассажирам этого рейса.

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Ранее сообщалось, что стюардесса самолета Air Wisconsin напилась во время полета и не смогла обслуживать пассажиров. Они пожаловались сотрудникам наземной службы, которые вызвали полицию. Позже представители авиакомпании сообщили, что уволили нарушительницу, так как во время инцидента она еще проходила испытательный срок.

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