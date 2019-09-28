Пьяные россияне устроили дебош на вылетавшем из Москвы самолете и сорвали рейс

Самолет, готовившийся к вылету из Москвы, вернулся на стоянку в аэропорту Домодедово из-за дебоширящих пьяных пассажиров. Об этом сообщили в МВД России.

По словам официальной представительницы ведомства Ирины Волк, пилоту пришлось прервать рейс в Минеральные Воды из-за поведения 40-летнего жителя Северной Осетии и 44-летнего жителя Санкт-Петербурга. Отмечается, что первый пытался проникнуть в кабину пилотов, игнорировал бортпроводников и нецензурно выражался, а второй — курил на борту самолета.

Нарушителей доставили в дежурную часть, где в ходе осмотра подтвердилось наличие у них в крови алкоголя. В отношении жителя Северной Осетии будет возбуждено уголовное дело, а петербуржца привлекут к административной ответственности.

В августе российский самолет, следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за дебошира, который пытался разбить иллюминатор головой. По информации МВД, 32-летний житель Кировска вел себя агрессивно во время полета и грубо реагировал на замечания сотрудников авиакомпании.

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