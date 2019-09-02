Пьяная мать избила стюардессу, попыталась выломать дверь самолета и сорвала рейс

Перебравшая с алкоголем женщина попыталась выломать аварийный выход самолета и вынудила пилотов совершить экстренную посадку. Об этом сообщает The Sun.

49-летняя пассажирка, которая путешествовала с 12-летним ребенком авиакомпанией easyJet, начала вести себя неадекватно после того, как выпила слишком много красного вина. По словам попутчиков, женщина бегала по проходу, кричала и нецензурно выражалась.

Кроме того, позже она ударила одну из стюардесс, а затем попыталась выломать дверь аварийного выхода. Поскольку члены экипажа не смогли утихомирить пассажирку, пилотам пришлось совершить аварийную посадку в городе Саутенд-он-Си, Англия, за 20 минут до запланированного приземления.

Полиция встретила самолет с нарушительницей на борту и арестовала ее по подозрению в нападении на бортпроводников.

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