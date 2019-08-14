Пассажирка набросилась на проводницу за просьбу сдать белье

Максим Черников / ВКонтакте

Пассажирка поезда набросилась на проводницу, которая попросила ее собрать и сдать постельное белье. Соответствующее видео появилось в паблике «Россия | Russian Federation» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что, пытаясь доказать свою правоту и крича на весь купейный вагон, женщина делает объявление, что, согласно правилам проезда, белье по окончании поездки должен собирать не пассажир, а проводник: «Перестаньте отвечать на команды "Принеси постель", "Сдай постель". Вами пользуются такие сволочи».

Возмущенная дама обвинила проводницу в незнании этих правил. Некоторые пользователи «ВКонтакте» поддержали пассажирку, другие отметили, что в любой ситуации нужно оставаться людьми. «По факту да (женщина права — прим. «Ленты.ру»), но человеческий фактор никто не отменял. Неужели тяжело собрать за собой постельное? Главное всегда — оставаться людьми», — написала Оксана Юсифова.

В июле сообщалось, что машинист поезда Санкт-Петербург — Москва нашел пассажиров через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и провез их в кабине машиниста. За это его отстранили от работы, а аккаунт на сервисе заблокировали.

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