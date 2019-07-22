Сотрудник РЖД нашел пассажиров через BlaBlaCar и подвез их в кабине машиниста

Машинист поезда Санкт-Петербург — Москва нашел пассажиров через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и провез их в кабине машиниста. Его отстранили от работы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Факт нарушения также подтвердили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК в пресс-службе BlaBlaCar. Представитель сервиса уточнил, что аккаунт пользователя был заблокирован.

Ранее Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». К перевозкам предлагается допускать водителей с правами категории B и стажем не менее двух лет. Также количество поездок могут ограничить двумя в сутки. В документе предлагается ввести административную ответственность для владельцев онлайн-сервисов за отказ уведомить Ространснадзор перед началом работы.

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