Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 1 июля.

Так, к перевозкам предлагается допускать водителей с правами категории B и водительским стажем не менее двух лет. Количество поездок могут ограничить двумя в сутки. Попутчиков за одну поездку не может быть больше пяти, а наличная оплата за услуги водителя запрещена, говорится в проекте закона.

В документе предлагается ввести административную ответственность для владельцев онлайн-сервисов за отказ уведомить Ространснадзор перед началом работы.

Представитель вице-премьера Максима Акимова уточнил, что проект закона еще не вносился в правительство. По данным издания, документ в настоящий момент изучают члены рабочей группы.

Минтранс анонсировал правила для совместных поездок на автомобилях в июле 2018 года. Запрос к ведомству на урегулирование этой сферы поступил от сервиса BlaBlaCar.

Аналогичный закон разработал департамент транспорта Москвы в августе того же года. За расчет наличными предусматривались штрафные санкции, требования к водительскому стажу в документе выше, чем в проекте Минтранса — более трех лет.

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