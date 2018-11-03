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В России захотели запретить BlaBlaCar

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Объединение автопассажирских перевозчиков подало коллективный иск на сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Об этом сообщается на сайте организации.

Перевозчик «Транслайн», к которому присоединились 27 индивидуальных предпринимателей и компаний, обвиняют сервис в помощи нелегальным перевозчикам. По их утверждению, BlaBlaCar позволяет избегать уплаты налогов и снизить расходы на безопасность, при этом коммерческая перевозка маскируется под определение «совместные перевозки», а доход — «компенсация затрат на топливо».

Истцы жалуются, что рост рынка «попутчиков» идет «за счет катастрофического ущерба для рынка автобусных перевозок. За последние три года отток пассажиров с автовокзалов и перевозчиков на "попутчиков" составил порядка 20 процентов». По их утверждению, у BlaBlaCar уже более 15 миллионов пользователей, и каждый год их число растет на 50 процентов.

«В сложившейся ситуации легальные участники рынка предоставления транспортных автомобильных услуг населению становятся неконкурентноспособными», — резюмируют перевозчики.

В июле BlaBlaCar предложил закрепить в законодательстве понятие «карпулинг» — совместное использование автомобиля для поездки, запланированной водителем в собственных целях. Сервис предложил запретить взимать плату за поездку за исключением топливных и эксплуатационных расходов и не считать предпринимательской деятельностью перевозку пассажиров один раз в день.

Французский сервис BlaBlaCar объединяет водителей и пассажиров и позволяет находить тех, кто следует тем же маршрутом. В России компания начала работать в феврале 2014 года, а в сентябре 2016 года объявила о введении платы за бронирование места в автомобиле.

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