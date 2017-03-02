Пользователя BlaBlaCar отвезли из Сызрани в Самару на тепловозе

Машинист на тепловозе отвез пользователя сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar из Сызрани в Самару. Об этом сообщает портал News163.ru.

Материалы по теме Восточный экспресс В какие страны Азии можно путешествовать на поезде

Журналистам рассказал о таком опыте сам путешественник по имени Владимир, который уже больше года пользуется BlaBlaCar. По словам мужчины, вначале он не удивился, когда ему назначили встречу у железнодорожного вокзала.

«Когда был на месте, позвонил еще раз, чтобы уточнить номер машины. Мне сказали: "Поднимайся на мост, иди к четвертому пути". Вот тут я растерялся», — вспоминает Владимир.

Путешественник не ожидал, что его повезут на поезде. По словам Владимира, машинист доставил его до Самары за 2,5 часа. Кроме них, никого в тепловозе не было. За проезд машинист взял с мужчины 200 рублей — сумму, которая была изначально указана на сайте сервиса.

BlaBlaCar — сообщество, при помощи которого можно находить попутчиков или владельцев автомобилей, которые едут тем же маршрутом. В России компания начала работать в феврале 2014 года.