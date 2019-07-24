Пьяная пассажирка покалечила восьмилетнего ребенка на борту самолета

Пьяная пассажирка покалечила ребенка на борту самолета авиакомпании Virgin Atlantic. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел во время рейса Майами — Лондон. Через 20 минут после взлета 51-летняя Луиза Диксон из Уэльса начала вести себя агрессивно и замахнулась на сидевшую позади женщину. Кроме того, она с силой запустила в восьмилетнего мальчика наполненную водой бутылку и сильно ударила его по голове.

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Когда члены экипажа попытались остановить дебоширку, она набросилась на них с кулаками и плюнула в лицо другой пассажирке. Им удалось повалить брыкающуюся Диксон на пол и надеть на нее наручники, в которых она провела все шесть часов перелета.

В итоге Диксон арестовали, и теперь ей грозит тюрьма.

Ранее в июле пассажирка самолета American Airlines ударила своего парня ноутбуком по голове из ревности к попутчице. Девушка разгневалась на молодого человека из-за того, что он слишком долго на смотрел на другую. Она начала кричать и оскорблять его. Бортпроводница попыталась успокоить пару, сказав, что рядом с ними сидят маленькие дети, но это их не остановило.

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