Пассажирка ударила парня ноутбуком по голове из ревности к попутчице

Пассажирка самолета ударила своего парня ноутбуком по голове из ревности к попутчице. Видео конфликта публикует Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании American Airlines из Майами в Лос-Анджелес.

Девушка приревновала своего молодого человека по имени Мемо к другой пассажирке из-за того, что он слишком долго на нее смотрел, начала кричать и оскорблять его. Бортпроводница попыталась успокоить пару, сказав, что рядом с ними сидели маленькие дети, но это их не остановило.

После того как один из пассажиров попросил снять женщину с рейса, бортпроводница потребовала от нее вместе с вещами перейти в переднюю часть салона. Дебоширка сказала своему парню, что он никогда больше ее не увидит, если не пойдет вместе с ней.

Тогда бортпроводницы попросили Мемо также перейти в переднюю часть салона, что он и сделал. Однако девушка начала преследовать его по проходу между креслами и несколько раз ударила ноутбуком Dell по голове.

В итоге девушку сняли с рейса и арестовали по обвинению в нападении на человека.

Ранее в июле суд приговорил пассажирку к выплате компенсаций на общую сумму в 85 тысяч фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей) за дебош, устроенный на борту самолета авиакомпании Jet2, выполнявшего рейс из лондонского аэропорта Станстед в турецкий Даламан.

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