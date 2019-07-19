Дебош в самолете обошелся пассажирке в 85 тысяч фунтов

Дебош на борту самолета авиакомпании Jet2, выполнявшего рейс из лондонского аэропорта Станстед в турецкий Даламан, обошелся пассажирке в 85 тысяч фунтов (6,7 миллиона рублей). Об этом сообщает CNN.

В такую сумму суд оценил компенсацию расходов, вызванных поведением Хлое Хейнс на борту лайнера. Также авиакомпания пожизненно внесла девушку в черный список.

Инцидент произошел 22 июня. Спустя 45 минут после взлета Хейнс вскочила со своего места и попыталась открыть дверь аварийного выхода. Когда бортпроводницы не дали ей этого сделать, она направилась к кабине пилотов.

Другие пассажиры повалили ее на пол, удерживая за руки и ноги. Хейнс в этом время громко ругалась и говорила, что хочет всех убить.

В воздух были подняты два истребителя Typhoon королевских ВВС, которые сопроводили лайнер обратно в Станстед. В аэропорту дебоширку арестовали, ей были предъявлены обвинения в «двух случаях нападения и создании угрозы безопасности самолета».

«Мы надеемся, что этот инцидент и его очень реальные последствия станут серьезным предупреждением для тех, кто считает, что может вести себя подобным образом», — прокомментировал решение суда исполнительный директор Jet2 Стив Хипи.

В июне вылет самолета Boeing 737-340 авиакомпании Pakistan International Airlines задержали из-за пассажирки, которая случайно открыла дверь аварийного выхода, перепутав его с туалетом.

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