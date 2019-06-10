Пассажирка перепутала аварийный выход самолета с туалетом и открыла дверь

Вылет самолета Boeing 737-340 авиакомпании Pakistan International Airlines задержали из-за пассажирки, которая случайно открыла дверь аварийного выхода, перепутав его с туалетом. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта Манчестер перед вылетом. После того как женщина открыла аварийный выход лайнера, на борт вызвали инженеров.

Всем 37 пассажирам пришлось выгрузиться из самолета, пока техники устраняли неполадки. В итоге рейс задержали на семь часов.

В сентябре 2018 года гражданин Индии, который впервые летел на самолете, пытался открыть дверь салона, перепутав ее с туалетом. Инцидент произошел на самолете авиакомпании GoAir, совершавшем перелет из Нью-Дели в город Патна на севере Индии.

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