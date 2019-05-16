Авиадиспетчер перепутал право и лево и едва не погубил людей

Пассажирский самолет тайваньской авиакомпании Eva Air пролетел слишком близко к горной вершине из-за того, что авиадиспетчер перепутал право и лево. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел с лайнером Boeing 777, летевшим из Лос-Анджелеса в Тайбэй, в декабре 2016 года, однако результаты расследования появились только сейчас. Оказалось, что из-за плохой погоды диспетчер должен был направить самолет на восток, а не на запад, как это происходит при хороших метеоусловиях.

Сперва он сказал пилоту повернуть налево на 180 градусов и подняться на высоту две тысячи метров, а спустя 40 секунд объявил, что повернуть нужно направо на 180 градусов. Затем диспетчер дал инструкцию удерживаться на высоте 1,5 тысячи метров, чтобы избежать столкновения с Boeing авиакомпании Air Canada, а после снова перепутал стороны и отправил самолет Eva Air не туда.

Материалы по теме Разбор полетов: над Москвой едва не столкнулись два самолета Что такое опасное сближение и почему оно часто заканчивается катастрофой

В результате тайваньский лайнер пролетел всего в 500 метрах от горы Вилсон, набрав неверную высоту. «Инцидент произошел из-за того, что авиадиспетчер назначил пилотам поворот налево вместо поворота направо. В итоге самолет опасно сблизился с препятствиями на местности», — говорится в отчете.

В феврале бизнес-джет Falcon-2000S почти столкнулся с пассажирским самолетом Boeing-737 над Москвой. Инцидент произошел из-за того, что Falcon набрал слишком большую высоту и нарушил заданный эшелон. В результате бизнес-джет едва не врезался в взлетающий пассажирский Boeing, который следовал в Тбилиси.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru