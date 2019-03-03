Пассажир заснял опасное сближение самолетов во время рейса

@snappercherry / Twitter

Пассажир ирландской авиакомпании Aer Lingus заснял во время рейса пролетающий рядом другой самолет. Он опубликовал видео в своем Twitter.

«Что значит "почти столкнулись"? Это случилось вчера во время моего рейса из Дублина в Лиссабон! Я так точно не смогу справиться со страхом перед перелетами», — пошутил автор ролика Уильям Черри.

В интервью для издания Dublin Live турист признался, что был счастлив наконец добраться до места назначения без происшествий и что никто из других пассажиров не заметили самолета из своих иллюминаторов.

Точное расстояние, на которое подошли друг к другу самолеты, неизвестно.

В Великобритании установлены строгие правила о допустимой дистанции между пролетающими рядом лайнерами. На высоте ниже 29 тысяч футов (около девяти километров) расстояние не должно быть меньше трех миль (около пяти километров) по горизонтали и тысячи футов (305 метров) по вертикали.

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