Пьяный пассажир захотел выйти из самолета во время полета и сорвал рейс

Самолет, следовавший из Москвы на Пхукет, совершил экстренную посадку в Ташкенте из-за пьяного пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представительницу московского управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елену Марковскую.

По ее словам, нетрезвый житель Белоруссии дебоширил, грубо общался со стюардессами и пытался открыть дверь аварийного выхода в салоне лайнера. Мужчина не реагировал на предупреждения членов экипажа, в связи с чем пилоту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Ташкента.

Марковская добавила, что следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

В сентябре самолет, готовившийся к вылету из Москвы, вернулся на стоянку в аэропорту Домодедово из-за дебоширивших пьяных пассажиров. По словам официальной представительницы МВД Ирины Волк, пилоту пришлось прервать рейс в Минеральные Воды из-за 40-летнего жителя Северной Осетии и 44-летнего жителя Санкт-Петербурга.

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