Российский пассажир закурил в туалете и вынудил пилота посадить самолет

Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за курившего на борту пассажира. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает агентство «Москва».

Лайнер вылетел из Москвы в Челябинск. После того как один из пассажиров закурил в туалетной комнате, командир воздушного судна принял решение о посадке с целью исключения риска возгорания.

В результате самолет приземлился в Уфе. Когда полиция сняла нарушителя с борта, лайнер продолжил следовать по маршруту. Задержка рейса составила 41 минуту.

В июле британский электрик выкурил сигарету в туалете самолета авиакомпании EasyJet и был оштрафован на сумму 550 фунтов (около 44 тысяч рублей). При задержании в аэропорту он спорил с полицейскими, и они вынуждены были вынести ему предупреждение за нарушение правил поведения с представителями органов правопорядка. После этого пассажира обязали выплатить еще 140 фунтов (более 11 тысяч рублей) в качестве компенсации.

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