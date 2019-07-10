Пассажир выкурил сигарету в самолете и нарвался на огромный штраф

Британский электрик выкурил сигарету в туалете самолета авиакомпании EasyJet и поплатился. Об этом сообщает Daily Mail.

31-летний Крейг Малвани возвращался на родину после двухмесячной командировки в Дании. Он решил отпраздновать это, напился и закурил прямо на борту самолета, выполнявшего рейс из Копенгагена в Манчестер.

При задержании в аэропорту он спорил с полицейскими, которые вынуждены были вынеси ему предупреждение за нарушение правил поведения с представителями органов правопорядка.

Мужчине присудили штраф в 550 фунтов (около 44 тысяч рублей), а также обязали выплатить 140 фунтов (больше 11 тысяч рублей) в качестве компенсации. При этом максимальный штраф за это нарушение в Великобритании составляет 2,2 тысячи фунтов (больше 175 тысяч рублей).

«Все, что я могу сделать, это извиниться, — раскаялся Малвани. — Я был в командировке два месяца, а всего в Копенгагене я работал в течение двух лет. Я никогда не делал ничего подобного в своей жизни. Я был так рад возвращению домой, что много выпил. Это была ошибка, и поэтому сначала я не был готов к сотрудничеству с полицейскими».

В мае 2019 года российского актера Алексея Панина оштрафовали за пьяный дебош и курение на борту самолета, следовавшем из Стамбула в Москву. Он неоднократно курил в туалете лайнера, несмотря на личные предупреждения стюардесс.

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