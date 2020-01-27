Российский самолет вернулся в аэропорт после сообщения о бомбе

Российский пассажирский самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о бомбе. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает в понедельник, 27 января, «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, воздушное судно совершило посадку в штатном режиме. В настоящее время к его осмотру приступают оперативные службы.

Согласно данным портала FlightRadar, лайнер Airbus A330 подал сигнал тревоги, находясь на высоте 10 тысяч метров в районе Зейского водохранилища в Амурской области, спустя час после вылета и начал разворачиваться в обратную сторону.

В свою очередь в пресс-службе хабаровского аэропорта пояснили, что информация о заложенном взрывном устройстве на борту самолета поступила на пульт Росгвардии.

О готовящемся к посадке воздушном судне стало известно ранее 27 января. Рейс SU1713 должен был прибыть в Москву в 16:15 по местному времени. Известно, что на борту находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!