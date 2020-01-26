Названы причины экстренной посадки самолета в Иране

Иранский самолет, совершивший экстренную посадку якобы из-за пожара, приземлился по другой причине. Об этом пишет агентство Mehr со ссылкой на источник в авиакомпании.

Изначально оно утверждало, что следовавший из Горгана в Тегеран самолет экстренно сел из-за возгорания двигателя. Однако затем со ссылкой на перевозчика, название которого не указывается, Mehr сообщило о проблемах с двигателем лайнера.

В авиакомпании указали, что пилот услышал посторонний шум в двигателе, после чего принял решение отменить рейс.

Никто из 85 пассажиров не пострадал. Сейчас проводится диагностика технического состояния самолета.

Агентство YJC со ссылкой на представителя национальной организации гражданской авиации Резу Джафарзаде пишет, что самолет принадлежит иранской авиакомпании Qeshm Air.

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево у одного из пассажирских самолетов загорелся двигатель перед взлетом. По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета, в выхлопной системе силовой установки скопилось топливо, что привело к возгоранию. В связи с инцидентом рейс был отменен, никто из пассажиров не пострадал.

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