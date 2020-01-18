Названа причина возгорания самолета в российском аэропорту

Названа предварительная причина возгорания самолета Airbus 320 авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска. Соответствующая версия опубликована на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По данным следствия, воспламенение лайнера, который должен был лететь во вьетнамский город Камрань, произошло из-за скопившегося топлива в выхлопной системе силовой установки. После этого сработали датчики превышения температуры выхлопных газов, и экипаж лайнера применил систему пожаротушения.

Отмечается, что командир воздушного судна отменил полет в связи с инцидентом. Никто из пассажиров не пострадал. По данным «Новосибирск Онлайн», они вылетели резервным бортом в 12:30 по местному времени (08:30 мск). Лайнер повреждений не получил.

18 января 01:30 по местному времени (17 января 21:30 по мск) самолет Airbus 320 авиакомпании S7 загорелся в воздушной гавани Толмачево в Новосибирске. На борту находились 180 пассажиров и пять членов экипажа, все они были эвакуированы.

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