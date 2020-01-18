В российском аэропорту загорелся самолет

В новосибирском аэропорту Толмачево у пассажирского самолета, который должен был лететь во вьетнамский город Камрань, загорелся двигатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, при запуске самолета воспламенилось топливо. Экипаж лайнера применил систему пожаротушения. На борту находились более 180 пассажиров, все они были эвакуированы.

Как рассказал собеседник агентства, рейс выполнит резервный борт, однако время полета он не уточнил.

В апреле в московском аэропорту Внуково загорелся двигатель самолета Boeing 737 авиакомпании UTair после того, как лайнер выехал на взлетную полосу. Очевидцы увидели возгорание и сообщили об этом сотрудникам перевозчика.

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