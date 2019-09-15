Российский самолет приземлился в аэропорту с отказавшим двигателем

Самолет Як-42Д совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По предварительным данным, экипаж воздушного судна, которое следовало по маршруту Талакан — Омск — Уфа, во время полета почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир самолета решил отключить неисправный двигатель и экстренно посадить лайнер в красноярском аэропорту Емельяново.

На борту находились 116 пассажиров и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал. По факту аварийной посадки следователи начали проверку. Как уточнчет ТАСС, самолет принадлежит авиакомпании «Красавиа». Для пассажиров выделен резервный борт.

15 сентября в Оймяконском районе Якутии перестал выходить на связь вертолет Eurocopter BO-105, на борту, кроме пилота, находились два пассажира. Воздушное судно следовало по маршруту поселок Усть-Нера — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы.

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