Загоревшийся в полете самолет экстренно сел в Иране

Загоревшийся в полете пассажирский самолет экстренно сел в Иране, сообщает агентство Mehr.

Пожар произошел вечером в воскресенье на борту лайнера, летевшего из города Горгана в Тегеран. Предварительно установлено, что загорелся один из двигателей. Пилотам удалось успешно посадить самолет, в результате экстренного приземления никто не пострадал.

Авиакомпания, название самолета и число людей на борту не уточняются.

25 января сообщалось, что вылетевший в Мюнхен из Минска самолет авиакомпании «Белавиа» развернулся под польским Вроцлавом и совершил посадку в белорусском Гродно якобы из-за технических неисправностей. В Гродно с рейса сняли шестерых пассажиров.

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