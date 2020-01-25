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Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров

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Вылетевший в Мюнхен из Минска самолет авиакомпании «Белавиа» развернулся под польским Вроцлавом и совершил посадку в белорусском Гродно «из-за технических неисправностей». Об этом сообщает портал tut.by.

Пассажиры рейса B2899 рассказали журналистам издания, что изначально вылет из Минска задержали на три часа, объясняя это неисправностью системы подачи воды. «До Мюнхена лететь около 2 часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно», — рассказывает один из них.

Когда воздушное судно приземлилось в Гродно, экипаж сообщил пассажирам, что техники будут разбираться с неполадками и проинформируют о дальнейших планах, при этом из лайнера никого не выпускали несмотря на то, что на борту были дети. Спустя 20 минут, добавил турист, в самолет вошли пограничники и таможенники, объявив фамилии шестерых пассажиров, которые должны забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать за ними.

Еще через 20 минут всех пассажиров попросили пересесть в автобус, чтобы самолет дозаправили топливом. Когда пассажиры вернулись на свои места, им объявили, что неисправности устранены, «вызвав оглушительный смех».

Информацию о произошедшем пока не прокомментировали представители Пограничной службы, МВД Белоруссии, а также аэропорта Гродно.

В сентябре сообщалось, что самолет авиакомпании Etihad Airways был вынужден развернуться в небе из-за внезапно задымившегося планшета одного из пассажиров. Лайнер следовал рейсом EY131 Абу-Даби — Вашингтон. После того как в салоне обнаружили задымление, пилот принял решение развернуться и экстренно приземлиться в Дублине.

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Летевший из Минска в Мюнхен самолет развернули под Вроцлавом, лайнер совершил посадку в Гродно Читать полностью: https://news.tut.by/society/670084.html
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