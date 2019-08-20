Вылетевший из России самолет развернулся в аэропорт из-за повреждений

Самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Санкт-Петербурга, развернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего стекла. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что Airbus A321 (рейс LH2565) вылетел в Мюнхен в 16:50 по московскому времени, однако на подлете к границе с Эстонией пилоты приняли решение вернуться в Пулково.

Как видно на фотографиях, появившихся в Telegram-канале FlightMode, в кабине пилотов лопнула крайняя левая форточка.

Ранее 20 августа самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту. Авиалайнер Airbus A319 сообщил об экстренной ситуации в районе Люксембурга, после чего сделал вираж и начал снижаться в Люксембурге.

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