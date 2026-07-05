В NASA спрогнозировали результаты лунной гонки США и Китая

Глава NASA Айзекман: Китай движется с невероятной скоростью в лунной гонке с США

Глава NASA Джаред Айзекман спрогнозировал результаты лунной гонки США и Китая. Подробности он раскрыл в интервью телеканалу CBS.

«Безусловно, у нас сейчас происходит космическая гонка. И Китай движется с невероятной скоростью», — обозначил Айзекман.

При этом он задался вопросом, кто вернется раньше, а не кто первым достигнет Луны. «Китайцы отправят своих тайконавтов на Луну, это не вопрос. Вопрос в том, вернутся ли США на спутник раньше, чем они», — заключил Айзекман.

Ранее стало известно, что NASA при создании базы на Луне планирует использовать дроны с искусственным интеллектом. На данный момент США находятся на начальном этапе проектирования лунной станции.