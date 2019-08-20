Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные портала Flightradar.

Авиалайнер Airbus A319 сообщил об экстренной ситуации в районе Люксембурга, после чего сделал вираж и начал снижаться. Сейчас самолет готовится к посадке в Люксембурге.

Ранее в июле пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Montenegro Airlines экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота. Лайнер выполнял рейс из Тивата в Москву. Второй пилот связался с наземными службами и сообщил о том, что командир воздушного судна потерял сознание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!