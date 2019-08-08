Птицы заставили самолет вернуться в аэропорт

Самолет авиакомпании Ryanair вернулся в аэропорт из-за предполагаемого столкновения с птицами. Об этом сообщает Daily Mail.

После взлета воздушного судна, следовавшего из Ливерпуля в Пафос (Кипр), пилот сообщил диспетчеру, что самолет возвращается в аэропорт вылета. Экстренные службы воздушной гавани, в том числе пожарные машины, были приведены в полную готовность.

Самолет Ryanair благополучно приземлился в Ливерпуле. Пассажиры вылетели в Пафос через несколько часов.

Ранее, в июне, сообщалось, что самолет авиакомпании TUI совершил экстренную посадку в Шотландии из-за столкновения с птицей. Инцидент произошел на рейсе Эдинбург — Лансароте. Борт вылетел из Шотландии, во время взлета столкнулся с птицей, получил повреждения и совершил вынужденную посадку. Пострадавших не было.

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