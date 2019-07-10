Пассажирский самолет экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Montenegro Airlines экстренно сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Второй пилот связался с наземными службами и сообщил о том, что командир воздушного судна потерял сознание. Он взял на себя управление самолетом и экстренно посадил его в калужском аэропорту Грабцево.

Лайнер выполнял рейс из Тивата в московский аэропорт Домодедово.

По данным РИА «Новости» на борту находилось 77 человек. Информация о пострадавших не поступала.

ТАСС сообщает со ссылкой на представителя медпункта калужского аэропорта, что при первичном осмотре у пилота диагностировали подозрение на сердечный приступ. Он доставлен в городскую больницу № 2 города Калуги.

В июне 2019 года в московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320. Причиной возвращения судна в аэропорт вылета стало срабатывание датчика неисправности шасси.

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