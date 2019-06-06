В московском аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет

В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах в четверг, 6 июня.

По его информации, речь идет о лайнере, вылетевшем во французский Бордо рейсом 793. Причиной возвращения судна в аэропорт вылета стало срабатывание датчика неисправности шасси, уточнил он.

Собеседник агентства также добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.

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В пресс-службе Домодедово информацию о произошедшем подтвердили, сообщив, что в 14:40 самолет совершил благополучную посадку.

30 мая стало известно о том, что авиалайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Самолет, следовавший из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в системе пожаротушения. На его борту находились 150 пассажиров.

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