Застрявших на канатной дороге через Волгу начали спасать

SHOT: Застрявших в Нижегородской области на канатной дороге через Волгу начали спасать

Застрявших в Нижегородской области на канатной дороге через Волгу туристов из Москвы и Иваново начали спасать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным издания, на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором встали четыре кабинки с 16 пассажирами, в том числе четырьмя детьми.

Причиной случившегося Telegram-канал называет мощный ураган, бушующий в регионе со вчерашнего вечера.

В июне Telegram-канал Amur Mash сообщил, что на вершине вулкана Атсонупури, высота которого составляет 1205 метров, заметили двух медведей.

В том же месяце известный российский шоумен Прохор Шаляпин приехал отдыхать в Сочи, посетил Красную Поляну, где прокатился на канатной дороге и встретил в горах маленького медведя, которого снял на видео.