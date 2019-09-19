Самолет развернулся в воздухе из-за задымившихся личных вещей пассажира

Самолет авиакомпании Etihad Airways был вынужден развернуться в небе из-за внезапно задымившегося планшета одного из пассажиров. Об этом сообщает Independent.

Лайнер следовал рейсом EY131 Абу-Даби — Вашингтон. После того как в салоне обнаружили задымление, пилот принял решение развернуться и экстренно приземлиться в Дублине.

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По словам представителей авиалиний, после изъятия гаджета самолет смог продолжить рейс. В результате пассажиры прибыли в Вашингтон на три часа позже, чем планировалось. Информации о пострадавших нет.

В июле пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», следовавший рейсом 846 из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пробитого окна. При наборе высоты в кабине пилотов лайнера CRJ-200 треснуло стекло.

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