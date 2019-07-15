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Российский самолет развернулся в небе из-за пробитого стекла

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Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал», следовавший рейсом 846 из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пробитого окна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным источника ТАСС, при наборе высоты в кабине пилотов лайнера CRJ-200 треснуло стекло. По этой причине командир воздушного судна принял решение развернуть самолет.

На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Все путешественники улетят в место назначения во вторник, 16 июля.

В феврале самолет компании Utair приземлился в московском аэропорту Внуково с разбитым лобовым стеклом. Самолет Boeing 737-500 следовал по маршруту Сыктывкар — Москва. Перед приземлением в кабине пилотов треснул внешний слой лобового стекла.

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