Лобовое стекло российского самолета разбилось после посадки

Лобовое стекло самолета российской чартерной авиакомпании Azur Air треснуло после посадки в аэропорту Внуково. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент с Boeing 767-300, следовавшим с Пхукета в Москву, произошел 25 февраля, однако информация о нем появилась спустя два дня.
Как рассказала порталу TourDom представительница авиакомпании Анастасия Матюшина, посадка самолета проходила в штатном режиме и угрозы для полета не было. «25 февраля произошло растрескивание внешнего несилового слоя лобового стекла кабины пилотов. Воздушное судно от эксплуатации отстранено, выполняется замена стекла. Для выполнения полетной программы задействован резервный борт», — уточнила Матюшина.
Ранее в феврале лайнер компании Utair приземлился в московском аэропорту Внуково с разбитым лобовым стеклом. Самолет Boeing 737-500 следовал по маршруту Сыктывкар — Москва. Перед приземлением в кабине пилотов треснул внешний слой лобового стекла.