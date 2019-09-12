Пассажирка самолета смешала водку с таблетками и не признала родную страну

Пьяная пассажирка авиакомпании Ryanair устроила дебош на борту самолета и была арестована после посадки в ирландском аэропорту. Об этом сообщает Independent.

38-летняя жительница города Лимерик Сиара Брэдшоу путешествовала из Аликанте, Испания, в Эннис, Ирландия. Перед полетом она приняла «гремучую смесь» из водки, ликера и ксанакса (препарат, подавляющий тревогу и использующийся для лечения панических расстройств), поскольку страдала от аэрофобии.

После этого, по словам членов экипажа, невменяемая женщина начала дебоширить, что ставило под угрозу безопасность других пассажиров самолета. Когда авиалайнер приземлился в аэропорту Шаннон, туристку арестовала полиция.

Брэдшоу предъявили обвинение в пьянстве и оскорблении персонала воздушного судна. Женщина признала вину и в свое оправдание сказала, что была слишком пьяна и ничего не помнит. Когда самолет приземлился в Ирландии, она думала, что все еще находится в Испании.

Суд оштрафовал ирландку на 447 фунтов стерлингов.

Ранее в сентябре самолет австралийской авиакомпании Qantas, следовавший из Сиднея в Канберру, развернулся на полпути из-за повздоривших на борту пассажиров. Они начали ссориться из-за того, что один из них отказался отключать мобильный телефон по просьбе второго. После этого сделавший замечание мужчина выхватил гаджет упрямого туриста, и между ними завязалась драка.

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