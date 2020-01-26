Раскрыта личность одного из снятых с рейса «Белавиа» в Мюнхен пассажиров

Одним из снятых с рейса в Мюнхен авиакомпании «Белавиа», самолет которой развернули под Вроцлавом и посадили в белорусском Гродно, был директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. Об этом пишет издание tyt.by.

По словам одного из сотрудников комбината, в субботу, 25 января, на предприятии проводился обыск, кабинет руководителя якобы опечатан. На пропускном пункте эту информацию не подтверждают и не опровергают. На вопрос о задержании Криштаповича там отвечают: «Мы этого не знаем, он в отпуске».

В то же время местные жители отзываются о нем как о грамотном директоре. «Криштапович поднял завод. Может, он и жил [хорошо], так и люди при нем жили. Это толковый руководитель, хороший мужик», — говорят они.

Михаилу Криштаповичу 63 года. Городейский сахарный комбинат он возглавляет более 20 лет.

25 января вылетевший в Мюнхен из Минска самолет авиакомпании «Белавиа» развернулся под польским Вроцлавом и совершил посадку в белорусском Гродно, как сообщалось, из-за технических неисправностей. По словам пассажиров, когда воздушное судно приземлилось, экипаж сообщил, что техники будут разбираться с неполадками и проинформируют о дальнейших планах, при этом из лайнера никого не выпускали, несмотря на то, что на борту были дети. Спустя 20 минут в самолет вошли пограничники и таможенники, объявив фамилии шестерых пассажиров, которые должны забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать за ними.

Информацию о произошедшем пока не комментируют представители Пограничной службы, МВД Белоруссии, а также аэропорта Гродно.

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