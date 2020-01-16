Два пассажирских самолета сблизились в воздухе и едва избежали столкновения

Два пассажирских самолета авиакомпании Qantas пролетели на экстремально близком расстоянии друг от друга и едва избежали столкновения. Об этом пишет Independent.

Инцидент произошел в аэропорту Сиднея в августе прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас. Причиной произошедшего стали действия дежурного авиадиспетчера-стажера. Он по ошибке разрешил взлет лайнеру A330, несмотря на то что Boeing 737 готовился приземлиться на ту же взлетно-посадочную полосу.

Оценив ситуацию, диспетчер экстренно дал идущему на посадку судну команду отправиться на второй круг. В результате самолеты сблизились в воздухе, расстояние между ними составило 150 метров по вертикали и 800 метров в боковой плоскости (при этом безопасные минимальные показатели — 300 метров и пять километров соответственно), и у A330 сработала система предупреждения.

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После этого стажер, чтобы увеличить дистанцию между судами, дал указание пилоту Boeing 737 частично развернуть борт, в то время как командир второго лайнера самостоятельно принял решение изменить угол наклона при взлете. Впоследствии взлетевшее судно направилось в Мельбурн, а второй борт благополучно приземлился.

В Австралийском бюро безопасности на транспорте (ATSB) назвали произошедшее серьезным инцидентом и уточнили, что продолжают расследовать его обстоятельства. В свою очередь в авиакомпании заявили, что опасность пассажирам самолетов не угрожала.

2 января последствия столкновения двух самолетов в аэропорту Торонто попали на видео. На записи лайнер Boeing 777 двигается по стоянке и задевает правым крылом хвостовую часть стоящего на его пути Airbus A321. После этого Boeing продолжает движение, разворачивая второе воздушное судно в другую сторону.

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