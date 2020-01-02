Последствия столкновения двух самолетов попали на видео

Видео: @avioesemusicas / Twitter

Последствия столкновения двух самолетов в аэропорту Торонто попали на видео. Ролик опубликовал очевидец происходящего в Twitter.

На записи лайнер Boeing 777 двигается по стоянке и задевает правым крылом хвостовую часть стоящего на его пути Airbus A321. После этого Boeing продолжает движение, разворачивая второе воздушное судно в другую сторону.

Видео стало вирусным и набрало больше ста тысяч просмотров и множество комментариев. Отмечается, что во время инцидента оба самолета были пустыми.

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