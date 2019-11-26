Последствия столкновения двух самолетов и бензовоза сняли на видео

В аэропорту американского штата Техас бензовоз врезался в два припаркованных самолета авиакомпании American Eagle. Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter.

На кадрах ролика видно, что передняя часть транспортировщика полностью смята, у крыла одного из лайнеров отсутствует часть конструкции, а крыло другого через лобовое стекло пробило кабину транспортного средства.

Как уточняет Independent, инцидент произошел во вторник, 26 ноября, около терминала В аэропорта Далласа. В аварии повреждены два реактивных узкофюзеляжных самолета CRJ-900. Рейсы, которые должны были выполнить суда, пришлось отменить. Один из них направлялся в техасский Лаббок, а другой — в Шривпорт в Луизиане.

Отмечается, что в результате произошедшего никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал, но медицинская помощь потребовалась одной из стюардесс.

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