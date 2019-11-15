Два самолета столкнулись в Шереметьево

В Шереметьево 15 ноября два самолета столкнулись крыльями на стоянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет А-320 заруливал на стоянку, когда задел другое судно. Никто из 42 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал.

Сообщается, что оба самолета осматривают специалисты.

В октябре в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково машина врезалась в самолет. Служебный автомобиль въехал в бок воздушного судна, на фюзеляже самолета остались повреждения.

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