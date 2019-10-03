Самоходный трап протаранил самолет в российском аэропорту

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Самоходный трап столкнулся с самолетом Airbus A-321 в аэропорту российского города. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Москвы, после того, как он совершил посадку в Челябинске. Поданный для пассажиров трап слишком сильно приблизился к воздушному судну и повредил его. На борту самолета находились 163 пассажира и шестеро членов экипажа. Никто из них не пострадал.

На ролике, опубликованном сети, видны царапины и трещины на фюзеляже лайнера. Обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками следственных органов. Кроме того, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Это не первый раз, когда спецтехника сталкивается с самолетами в аэропорту. Так, например, в августе трап врезался в самолет в Шереметьево. В результате аварии у лайнера оказались повреждены обшивка и хвостовая часть.

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