Сотрудник аэропорта врезался в российский самолет на багажной тележке

Вылет самолета российской компании S7 был задержан из-за столкновения с багажной тележкой в аэропорту Тиват в Черногории. Об этом сообщает местное радио Tivat.

Инцидент произошел 4 августа во время подготовки самолета к вылету в Москву. В результате столкновения лайнер получил сильные повреждения. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, как металлические стержни тележки воткнулись в фюзеляж самолета. «Очевидно, люди работают без лицензий, и поэтому происходит такой хаос», — предположил автор снимка.

Согласно данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Boeing 737-800 российской авиакомпании «Глобус», которая входит в состав холдинга S7, должен был вылететь в Москву в день происшествия, 4 августа, однако рейс задержали более чем на 40 часов.

6 августа пассажиров сломавшегося самолета доставили в Москву на резервном воздушном судне, а Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета на два дня. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению перевозчиком требований лицензионного законодательства в части своевременного предоставления резервного воздушного судна», — говорится в официальном заявлении прокуратуры.

В июле самоходный трап врезался в самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел во время подготовки воздушного судна Boeing 737 к вылету в Ереван. Трап столкнулся с самолетом и повредил его обшивку. Пассажиров собирались отправить в пункт назначения запасным бортом.

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